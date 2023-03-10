В церкви Свидетелей Иеговы в Гамбурге открыли стрельбу – есть как минимум 6 убитых и 24 раненых

По меньшей мере шесть человек убиты, не менее 24 получили ранения в результате стрельбы в церкви Свидетелей Иеговы в немецком Гамбурге. Среди погибших, предположительно, был и стрелявший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полиции города сообщили, что достоверной информации о мотивах преступления еще нет, и призвали не спекулировать об этом в соцсетях, а также не распространять слухи. Правоохранители работают на месте трагедии, местным жителям рекомендовали не выходить из домов.