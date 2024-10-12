В Польше аннулировали паспорт находящегося в Беларуси экс-судьи Томаша Шмидта

Данные действия польских властей связаны с намерением навредить ему, считает Шмидт. Ранее в отношении экс-судьи был выдан ордер на арест, который действителен на всей территории ЕС.

Шмидт предполагает, что аннулирование документов, удостоверяющих его личность, это форма угрозы из-за созданного им фонда «Польская правда». «Я хочу, чтобы был мир между Польшей и Беларусью, а также с Россией», – подчеркнул Шмидт.