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В Польше аннулировали паспорт находящегося в Беларуси экс-судьи Томаша Шмидта

12 октября 2024 09:53
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Паспорт бывшего польского судьи Томаша Шмидта, который бежал в Беларусь, аннулирован в Польше, пишет ТАСС.

Данные действия польских властей связаны с намерением навредить ему, считает Шмидт. Ранее в отношении экс-судьи был выдан ордер на арест, который действителен на всей территории ЕС.

Шмидт предполагает, что аннулирование документов, удостоверяющих его личность, это форма угрозы из-за созданного им фонда «Польская правда». «Я хочу, чтобы был мир между Польшей и Беларусью, а также с Россией», – подчеркнул Шмидт.

# Международная политика

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