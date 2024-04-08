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В Подмосковье закладчик наркотиков убил полицейского и скрылся

08 апреля 2024 08:00
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В Подмосковье совершено нападение на полицейских. Один из них убит, второй получил ранения. Как указали в МВД России, правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подмосковье закладчик наркотиков убил полицейского и скрылся-1

Они прибыли на место для задержания закладчика наркотиков, чей тайник с двумя килограммами запрещенных веществ был обнаружен в лесу. Когда дилер появился, чтобы забрать груз, сотрудники полиции попытались его задержать, но он выхватил оружие и открыл огонь. После чего скрылся с места преступления на мотоцикле. Для его поимки в Московской области введен план «Сирена». Поисками подозреваемого занимается почти весь личный состав подмосковной полиции.

# Убийство

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