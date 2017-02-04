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В Перу в результате наводнения разрушены дома 30 тысяч человек

04 февраля 2017 18:17
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Новости Перу. Перу страдает от последствий наводнения.

Власти объявили режим чрезвычайного положения, который продлится в течение 60 суток.

Жертвами разгула стихии стали 14 человек. Несколько местных жителей получили серьёзные травмы. Один числится пропавшим без вести.

Бурные потоки воды разрушили дома 30 тысяч человек. Затопления и оползни повредили систему водоснабжения.

Пострадавшая от стихии женщина рассказала, что «большая вода» пришла очень быстро, не дав возможности спасти даже самое необходимое.

Кроме того, установившаяся погода создаёт все условия для размножения комаров, что увеличивает риск распространения заболеваний, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Наводнение

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