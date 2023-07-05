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В Перу продолжает извергаться самый активный вулкан

05 июля 2023 06:22
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Новости Перу. Власти Перу ввели оранжевый уровень опасности. В стране продолжает извергаться вулкан Убинас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу продолжает извергаться самый активный вулкан-1

В последние дни столбы пепла поднимаются на полтора километра. Разработан план эвакуации. Примерно в 10 километрах от вулкана есть временное убежище. Пока пострадали только сельхозпосевы.

Убинас проснулся в начале июня. Это самый активный вулкан в стране.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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