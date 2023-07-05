В Перу продолжает извергаться самый активный вулкан

Новости Перу. Власти Перу ввели оранжевый уровень опасности. В стране продолжает извергаться вулкан Убинас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни столбы пепла поднимаются на полтора километра. Разработан план эвакуации. Примерно в 10 километрах от вулкана есть временное убежище. Пока пострадали только сельхозпосевы.