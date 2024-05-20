США толкают страны G7 передать Украине кредит под залог активов РФ

США поощряют страны G7 выдать Украине кредит под залог российских замороженных средств перед вероятным приходом Трампа на пост президента, сообщает Financial Times. Об этом сообщает РИА Новости.

План, предусматривающий выделение Украине около 50 миллиардов долларов, будет обсужден на саммите G7 в июне.

Ряд стран G7, которые ранее выступали супротив этого плана, изменили свою точку зрения под давлением США. Американская администрация намерена согласовать на саммите «Большой семерки» общий взгляд на использование российских активов.