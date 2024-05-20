Некоторые страны направили инструкторов НАТО в Украину – премьер Эстонии

Некоторые страны НАТО уже обучают украинских военных на своей территории, сообщила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что если в учебный персонал попадет российский снаряд, это не приведет к тому, что автоматически будет применена пятая статья НАТО. Каллас отметила, что каждая страна сама принимает решение о том, на какой риск идти. При этом тема подготовки эстонскими специалистами военных из Украины остается открытой.

По данным Politico, НАТО пока не собирается отправлять войска на территорию Украины, но может обучать украинских военных в будущем.