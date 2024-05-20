20 мая заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского, и он больше не будет законным президентом Украины. Об этом пишет РИА Новости. Плановые выборы отменили из-за военного положения и мобилизации.

По данным Службы внешней разведки России, до окончания срока полномочий Зеленский пытается усилить свои позиции, проведя реформы в армейской и правительственной сферах.

Вопрос о его законности после окончания срока должен решать Конституционный суд Украины, как отмечает президент России Владимир Путин. Москва изучает ситуацию, чтобы сформулировать свою позицию. Тем временем The Washington Post сообщает о возможных обвинениях Зеленского в подрыве демократии в Украине.