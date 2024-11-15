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В ООН объяснили отсутствие расследований по убийствам Киевом российских журналистов

15 ноября 2024 10:05
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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека пытаются оправдать отсутствие реакции на более чем 30 убийств представителей СМИ РФ, совершенные Киевом, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции организации, которая была посвящена безопасности корреспондентов, представителю УВКПЧ Рено де Виллену предложили дать комментарии по упомянутым убийствам. В ответ он заявил, что в ООН осведомлены о данных смертях, однако РФ якобы «не предоставляет доступ в эти регионы».

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее подчеркивал возросшую политическую ангажированность УВКПЧ, лица, стоящие во главе данного органа, в той или иной степени находятся в связи со странами Запада. Как он отметил, что в организации занимаются отмыванием преступлений Киева, игнорируя доказательства, присылаемые Москвой.

# Международная политика # ООН

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