В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека пытаются оправдать отсутствие реакции на более чем 30 убийств представителей СМИ РФ, совершенные Киевом, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции организации, которая была посвящена безопасности корреспондентов, представителю УВКПЧ Рено де Виллену предложили дать комментарии по упомянутым убийствам. В ответ он заявил, что в ООН осведомлены о данных смертях, однако РФ якобы «не предоставляет доступ в эти регионы».

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее подчеркивал возросшую политическую ангажированность УВКПЧ, лица, стоящие во главе данного органа, в той или иной степени находятся в связи со странами Запада. Как он отметил, что в организации занимаются отмыванием преступлений Киева, игнорируя доказательства, присылаемые Москвой.