Прямой эфир

В Нью-Йорке прошли акции протеста против массовых увольнений

28 февраля 2025 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США снова протесты из-за политики администрации Трампа. Причиной стало распоряжение подготовить план массовых сокращений в госучреждениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке прошли акции протеста против массовых увольнений-2

Сотни митингующих собрались в центре Нью-Йорка. По их мнению, то, что сейчас происходит в стране, является беззаконием и грубым нарушением основного права человека – права на труд. А администрация Трампа лишает американцев не только работы, но и средств к существованию. Согласно новому распоряжению Белого дома, все госучреждения должны до 13-го марта представить планы сокращения персонала. На улице могут оказаться от сорока до шестидесяти процентов сотрудников.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Японии эвакуировали более 2 тыс. человек из-за сильных пожаров
28 февраля 2025 07:17

Власти Японии эвакуировали более 2 тыс. человек из-за сильных пожаров

Европейская оборонная промышленность не сможет полноценно существовать без помощи США – эксперты
28 февраля 2025 07:07

Европейская оборонная промышленность не сможет полноценно существовать без помощи США – эксперты

Биткоин упал в цене ниже $80 тысяч
28 февраля 2025 07:06

Биткоин упал в цене ниже $80 тысяч