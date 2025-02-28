В Нью-Йорке прошли акции протеста против массовых увольнений

Сотни митингующих собрались в центре Нью-Йорка. По их мнению, то, что сейчас происходит в стране, является беззаконием и грубым нарушением основного права человека – права на труд. А администрация Трампа лишает американцев не только работы, но и средств к существованию. Согласно новому распоряжению Белого дома, все госучреждения должны до 13-го марта представить планы сокращения персонала. На улице могут оказаться от сорока до шестидесяти процентов сотрудников.