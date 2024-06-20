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В Нидерландах заявили, что уже этим летом поставят Украине истребители F-16

20 июня 2024 15:23
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Украина уже этим летом получит от Нидерландов истребители F-16, пишет The Guardian. Об этом сообщает ТАСС.

В газете указывается, что подготовка летчиков потребует времени и обучения технического персонала.

Ранее министр обороны Нидерландов сообщила о сроках поставок и о возможности использовать истребители для нанесения авиаударов по России.

Украинская сторона давно просит о поставках истребителей F-16, но Запад делает акцент на необходимость обучения летчиков. Президент России отмечает, что новое оружие не изменит ситуацию на фронте.

# Оружие и боеприпасы

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