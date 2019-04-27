В Москве +8, в Киеве +17. Погода в Европе до 5 мая
В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность, без осадков и +14. На три градуса прохладнее в Вене, облачно и дождливо.
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Та же климатическая ситуации в Риме, температура воздуха составит +15, рассказали в программе «Плюс-минус».
Тёплая погода установится в Мадриде: +20 и переменная облачность. Столько же в Анкаре. На градус теплее будет в Софии. По-настоящему летнее тепло накроет Афины. Здесь, уверяют синоптики, будет господствовать ясная погода, ожидается +22.
В Прибалтике в начале недели без осадков. В Риге будет +13. На три градуса теплее в Вильнюсе. В Варшаве и Киеве ожидается +17. Но с поправкой на дождь и грозу. На порядок прохладнее в Москве – всего-то +8, зато без осадков.