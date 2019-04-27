Прямой эфир

В Москве +8, в Киеве +17. Погода в Европе до 5 мая

27 апреля 2019 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность, без осадков и +14. На три градуса прохладнее в Вене, облачно и дождливо.

«Вновь придётся надеть куртки». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Та же климатическая ситуации в Риме, температура воздуха составит +15, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +8, в Киеве +17. Погода в Европе до 5 мая-1

Тёплая погода установится в Мадриде: +20 и переменная облачность. Столько же в Анкаре. На градус теплее будет в Софии. По-настоящему летнее тепло накроет Афины. Здесь, уверяют синоптики, будет господствовать ясная погода, ожидается +22.

В Москве +8, в Киеве +17. Погода в Европе до 5 мая-4

В Прибалтике в начале недели без осадков. В Риге будет +13. На три градуса теплее в Вильнюсе. В Варшаве и Киеве ожидается +17. Но с поправкой на дождь и грозу. На порядок прохладнее в Москве – всего-то +8, зато без осадков.

В Москве +8, в Киеве +17. Погода в Европе до 5 мая-7

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Смотришь дома ТВ и тут крышу пробивает метеорит. Необычный случай в Коста-Рике
27 апреля 2019 17:16

Смотришь дома ТВ и тут крышу пробивает метеорит. Необычный случай в Коста-Рике

Чудо свершилось. Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме
27 апреля 2019 13:37

Чудо свершилось. Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме

В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня
27 апреля 2019 12:21

В Иерусалиме верующие ждут снисхождения Благодатного огня