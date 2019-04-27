В Москве +8, в Киеве +17. Погода в Европе до 5 мая

В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность, без осадков и +14. На три градуса прохладнее в Вене, облачно и дождливо.

«Вновь придётся надеть куртки». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Та же климатическая ситуации в Риме, температура воздуха составит +15, рассказали в программе «Плюс-минус».