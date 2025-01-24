Прямой эфир

В Латвии заранее отказались признать легитимными выборы в Беларуси

24 января 2025 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выборы в Беларуси еще не состоялись, а сопредельные государства уже начинают бросаться голословными обвинениями. Парламент Латвии принял заявление, в котором депутаты заранее отказываются признать легитимными выборы главы нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Латвии заранее отказались признать легитимными выборы в Беларуси-2

В заявлении сказано, что у предстоящих выборов в республике якобы нет ничего общего с честным и свободным избирательным процессом, а на голосовании будут отсутствовать так называемые международно признанные наблюдатели. Ранее с подобными профанациями выступили Европарламент и МИД Украины. Однако инициативность западных политиков может не очень понравиться американским хозяевам. Новая администрация Трампа пока никак не комментирует ситуацию и пытается избежать пустых заявлений.

# Новости Латвии # Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В США дети мигрантов могут остаться без гражданства из-за указа Трампа
24 января 2025 14:19

В США дети мигрантов могут остаться без гражданства из-за указа Трампа

Госдеп США удалил заявление о непризнании выборов в Беларуси
24 января 2025 13:40

Госдеп США удалил заявление о непризнании выборов в Беларуси

Песков сказал, что Путин готов к разговору с Трампом и ждет сигналов
24 января 2025 13:15

Песков сказал, что Путин готов к разговору с Трампом и ждет сигналов