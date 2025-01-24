В Латвии заранее отказались признать легитимными выборы в Беларуси

Выборы в Беларуси еще не состоялись, а сопредельные государства уже начинают бросаться голословными обвинениями. Парламент Латвии принял заявление, в котором депутаты заранее отказываются признать легитимными выборы главы нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заявлении сказано, что у предстоящих выборов в республике якобы нет ничего общего с честным и свободным избирательным процессом, а на голосовании будут отсутствовать так называемые международно признанные наблюдатели. Ранее с подобными профанациями выступили Европарламент и МИД Украины. Однако инициативность западных политиков может не очень понравиться американским хозяевам. Новая администрация Трампа пока никак не комментирует ситуацию и пытается избежать пустых заявлений.