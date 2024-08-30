В Латвии открыли новую военную базу НАТО

НАТО расширяет свое присутствие в странах Балтии. Так, в Латвии открылась новая военная база, где разместится многонациональная бригада Альянса, парк танков и другой бронетехники, а также станции для их техобслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство началось лишь год назад и завершилось в рекордно короткие сроки. Стоимость проекта – более семи миллионов евро. В состав многонациональной бригады войдут более 3,5 тысячи военнослужащих из Чехии, Дании, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии. Уже в ноябре намерены провести первые крупномасштабные учения. А полной боеготовности бригада достигнет к 2026 году. Остается добавить, что на прошлой неделе и в Литве началось строительство крупнейшей в стране базы НАТО, где разместится бронетанковая бригада.