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Как прошли переговоры Путина со спецпосланником Трампа? Подробности встречи в Кремле

23 января 2026 05:46
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Ночью в Кремле завершились продолжительные переговоры лидера России Владимира Путина с американской делегацией. Встречу, длившуюся около трех с половиной часов, посетили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошли переговоры Путина со спецпосланником Трампа? Подробности встречи в Кремле-2

С российской стороны присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, переговоры прошли в конструктивном и доверительном ключе. Итогом стало соглашение о проведении сегодня, 23 января, в Абу‑Даби первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Для этого уже сформирована российская переговорная группа, куда вошли представители руководства Минобороны; во главе – начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Делегация получила конкретные инструкции, и в ближайшие часы вылетит на место. Кроме того, в Абу‑Даби запланирована встреча руководителей двусторонней группы по экономическим вопросам – Кирилла Дмитриева от России и Стива Уиткоффа от США. Стороны также констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно.

# Россия # Международная политика # США

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