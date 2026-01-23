Как прошли переговоры Путина со спецпосланником Трампа? Подробности встречи в Кремле

С российской стороны присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, переговоры прошли в конструктивном и доверительном ключе. Итогом стало соглашение о проведении сегодня, 23 января, в Абу‑Даби первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Для этого уже сформирована российская переговорная группа, куда вошли представители руководства Минобороны; во главе – начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Делегация получила конкретные инструкции, и в ближайшие часы вылетит на место. Кроме того, в Абу‑Даби запланирована встреча руководителей двусторонней группы по экономическим вопросам – Кирилла Дмитриева от России и Стива Уиткоффа от США. Стороны также констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно.