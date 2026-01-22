В Польше массово разоряются таксомоторные компании

В Польше выжимают последние соки из бизнеса. Сектор такси – яркий пример. Только за 2025 год с рынка исчезли около двух тысяч частных перевозчиков. Это рекорд за полтора десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта сфера в стране переживает тяжелейший кризис.

Рынок рушится из-за убийственных для бизнеса условий. Водители жалуются на неподъемные налоги и дорогостоящее топливо, что съедает более половины их доходов. Остальная часть денег зачастую уходит на постоянный ремонт транспорта, ведь машина в такси наматывает километры без передышки из-за чего быстро изнашивается. Вот и получается, что в кармане у местных извозчиков зачастую гуляет ветер.

Но страдают не только свои. Уже два года польское законодательство требует от всех таксистов исключительно местных водительских прав. А для иностранцев еще и 185 дней легального проживания в стране. Этот двойной барьер уже вышвырнул с рынка до трети водителей. Их место тут же заняли глобальные корпорации (Uber), которые создали жестокую ценовую конкуренцию. Так, опросы фиксируют, что из-за нерентабельности в Польше по пять таксистов в день навсегда гасят свой «зеленый огонек».