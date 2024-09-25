В Конгрессе требуют расследовать визит Зеленского на завод в США

9 членов американского конгресса направили письмо в адрес генерального инспектора Министерства юстиции США. В обращении выражена озабоченность в связи с вероятными нарушениями законодательства США, которые произошли ввиду посещения ранее Зеленским Пенсильвании. Конгрессмены считают необходимым провести полное расследование касательно «использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом».

Конгрессмены также выдвигают предположение, что визит украинского лидера может быть «политически мотивированным». Во время посещения Пенсильвании рядом с Зеленским присутствовали высокопоставленные чиновники-демократы. Перед выборами президента США данный инцидент может быть рассмотрен как нарушение местного закона, в соответствии с которым федеральные чиновники не имеют права осуществлять политическую деятельность в период исполнения служебных обязанностей.