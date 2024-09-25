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В Конгрессе требуют расследовать визит Зеленского на завод в США

25 сентября 2024 11:45
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В США конгрессмены требуют осуществить проверку факта визита президентом Украины Владимиром Зеленским на Армейский завод боеприпасов в Пенсильвании, пишет РИА Новости.

9 членов американского конгресса направили письмо в адрес генерального инспектора Министерства юстиции США. В обращении выражена озабоченность в связи с вероятными нарушениями законодательства США, которые произошли ввиду посещения ранее Зеленским Пенсильвании. Конгрессмены считают необходимым провести полное расследование касательно «использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом».

Конгрессмены также выдвигают предположение, что визит украинского лидера может быть «политически мотивированным». Во время посещения Пенсильвании рядом с Зеленским присутствовали высокопоставленные чиновники-демократы. Перед выборами президента США данный инцидент может быть рассмотрен как нарушение местного закона, в соответствии с которым федеральные чиновники не имеют права осуществлять политическую деятельность в период исполнения служебных обязанностей.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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