В Конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти, ссылаясь на его психическое и физическое здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгрессмены призывают правительство использовать 25-ю поправку, которая допускает возможность лишить Президента должности, если большая часть работников администрации и вице-президент считают, что он больше не в состоянии исполнять свои обязанности. Основанием для рассмотрения этой инициативы является доклад спецпрокурора, в котором Байден охарактеризован как пожилой человек с плохой памятью. В последнее время эта проблема проявляется все более явно: американский лидер неоднократно в публичных выступлениях путал названия стран и имена президентов или терял нить рассуждения.