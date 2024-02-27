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В Конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти

27 февраля 2024 19:42
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В Конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти, ссылаясь на его психическое и физическое здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти-1

Конгрессмены призывают правительство использовать 25-ю поправку, которая допускает возможность лишить Президента должности, если большая часть работников администрации и вице-президент считают, что он больше не в состоянии исполнять свои обязанности. Основанием для рассмотрения этой инициативы является доклад спецпрокурора, в котором Байден охарактеризован как пожилой человек с плохой памятью. В последнее время эта проблема проявляется все более явно: американский лидер неоднократно в публичных выступлениях путал названия стран и имена президентов или терял нить рассуждения.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США

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