Польские фермеры угрожают продолжить протесты, если их требования снова проигнорируют

На чем уж точно не мешало бы сфокусировать внимание еврочиновникам, так это на ситуации с фермерскими протестами, которые становятся все более радикальными. Сегодняшняя акция протеста в центре Варшавы завершилась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По разным оценкам, на улицы столицы вышли от 30 до 50 тысяч человек. Митинги прошли на главных площадях и в правительственном квартале. Но власти Польши не очень обрадовались появлению аграриев и направили правоохранителей для сдерживания выступлений. А польские полицейские деликатностью не славятся: они сразу же приступили к силовому подавлению манифестаций.

Но фермеров, которые по сути потеряли из-за своих политиков все, уже не пугают дубинки. Они во что бы то ни стало намерены передать свои требования правительству в надежде сдвинуть решение вопроса с мертвой точки. По заявлениям протестующих, если чиновники проигнорируют их и в этот раз, протесты продолжатся.

Мы хотим конкретных решений на 10 лет вперед, чтобы знать, что делать, что производить, как менять наше хозяйство, в какую сторону. Мы ничего не знаем. Мы даже не знаем, сколько мы получим за новый урожай через пять месяцев.