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В КНДР состоялся запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты 6 января

07 января 2025 09:11
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Шестого января Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую баллистическую ракету, за запуском которой наблюдал Ким Чен Ын. Об этом пишет РИА Новости.

В КНДР состоялся запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты 6 января-1

Фото: pixabay

Ракета достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука, и попала в акваторию мишени на расстоянии 1 500 километров от места запуска. Ранее Южная Корея сообщила о запуске баллистической неуправляемой ракеты в направлении Японского моря.

В конце прошлого года Северная Корея заявила о своей готовности применить «самую жесткую» стратегию противодействия Вашингтону.

# Оружие и боеприпасы

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