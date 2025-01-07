В КНДР состоялся запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты 6 января

Шестого января Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую баллистическую ракету, за запуском которой наблюдал Ким Чен Ын. Об этом пишет РИА Новости.
Шестого января Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую баллистическую ракету, за запуском которой наблюдал Ким Чен Ын. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Ракета достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука, и попала в акваторию мишени на расстоянии 1 500 километров от места запуска. Ранее Южная Корея сообщила о запуске баллистической неуправляемой ракеты в направлении Японского моря.
В конце прошлого года Северная Корея заявила о своей готовности применить «самую жесткую» стратегию противодействия Вашингтону.