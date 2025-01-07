В КНДР состоялся запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты 6 января

Шестого января Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую баллистическую ракету, за запуском которой наблюдал Ким Чен Ын. Об этом пишет РИА Новости.

Ракета достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука, и попала в акваторию мишени на расстоянии 1 500 километров от места запуска. Ранее Южная Корея сообщила о запуске баллистической неуправляемой ракеты в направлении Японского моря.

В конце прошлого года Северная Корея заявила о своей готовности применить «самую жесткую» стратегию противодействия Вашингтону.