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В КНДР намерены укреплять стратегическое взаимодействие с РФ

19 июня 2024 08:42
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В намерениях КНДР – укрепление стратегического взаимодействия с Российской Федерацией, пишет ТАСС.

Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил в ходе открытия переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», – заявил Ким Чен Ын.

По словам Ким Чен Ына, КНДР поддержит всю политику Российской Федерации. Он также отметил, что выражает надежду, что во время встречи с Путиным состоится обмен идеями и мнениями для активизации сотрудничества между странами. Внимание в ходе обсуждения будет уделено также аспектам международной проблематики.

# Международная политика # Владимир Путин # Ким Чен Ын

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