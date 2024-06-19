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Столтенберг: Рютте станет новым генсеком НАТО

19 июня 2024 08:17
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО. Об этом сообщил ныне действующий глава Альянса Йенс Столтенберг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, это наиболее вероятный кандидат на пост.

Столтенберг: Рютте станет новым генсеком НАТО-1

Марку Рютте нужно заручиться поддержкой всех 32 стран – членов военного блока. Против его кандидатуры выступила только Румыния, президент которой также борется за эту должность. Однако нидерландское информагентство уже сообщило, что Рютте сменит ныне действующего главу НАТО Столтенберга в октябре. Отметим, премьер Нидерландов известен тем, что является ярым противником России и активно выступает за поддержку Украины.

# НАТО # Марк Рютте # Йенс Столтенберг

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