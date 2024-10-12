В Киеве на концерт украинской группы «Океан Эльзы» пришли сотрудники ТЦК

В Киеве сотрудники ТЦК пришли на концерт известной группы, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

11 октября в киевском Дворце спорта проходил концерт музыкальной группы «Океана Эльзы». Около 50 сотрудников украинских территориальных центров комплектования организовали массовую проверку документов у мужчин, которые выходили из здания. Часть зрителей была задержана.