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В Киеве на концерт украинской группы «Океан Эльзы» пришли сотрудники ТЦК

12 октября 2024 08:01
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В Киеве сотрудники ТЦК пришли на концерт известной группы, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

11 октября в киевском Дворце спорта проходил концерт музыкальной группы «Океана Эльзы». Около 50 сотрудников украинских территориальных центров комплектования организовали массовую проверку документов у мужчин, которые выходили из здания. Часть зрителей была задержана.

# Международная политика

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