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В Казахстане экс-министр Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены

14 мая 2024 07:43
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Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство своей супруги Салтанат Нукеновой. Об этом пишет РИА Новости.

Его двоюродный брат, Бахтжан Байжанов, получил четыре года за сокрытие преступления. Судебный процесс прошел в режиме открытого заседания, и все могли наблюдать за ходом процесса с помощью онлайн-трансляции. 

Трагедия произошла в ресторане Астаны, где Бишимбаев в ходе нескольких часов избивал свою жену. Байжанов, являясь директором ресторана, пытался утаить происходящее, но следствие обнаружило видеозаписи.

# Убийство

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