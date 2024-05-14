В Казахстане экс-министр Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство своей супруги Салтанат Нукеновой. Об этом пишет РИА Новости.

Его двоюродный брат, Бахтжан Байжанов, получил четыре года за сокрытие преступления. Судебный процесс прошел в режиме открытого заседания, и все могли наблюдать за ходом процесса с помощью онлайн-трансляции.

Трагедия произошла в ресторане Астаны, где Бишимбаев в ходе нескольких часов избивал свою жену. Байжанов, являясь директором ресторана, пытался утаить происходящее, но следствие обнаружило видеозаписи.