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В канадском отеле из-за утечки газа пострадали 46 человек

10 июля 2019 08:16
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Новости Канады. В отеле канадского города Виннипег произошла утечка газа: пострадали 46 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канадском отеле из-за утечки газа пострадали 46 человек-1

На момент ЧП в здании находились 52 человека, включая постояльцев и персонал. Прибывшие на место инцидента спасатели экстренно эвакуировали людей. Концентрация оксида углерода в воздухе в отеле превышала опасный уровень во много раз.

Пострадавших доставили в больницу. Состояние 15 из них оценивается как критическое.

# Газопровод # Фотофакт

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