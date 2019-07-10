В канадском отеле из-за утечки газа пострадали 46 человек

Новости Канады. В отеле канадского города Виннипег произошла утечка газа: пострадали 46 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На момент ЧП в здании находились 52 человека, включая постояльцев и персонал. Прибывшие на место инцидента спасатели экстренно эвакуировали людей. Концентрация оксида углерода в воздухе в отеле превышала опасный уровень во много раз.

Пострадавших доставили в больницу. Состояние 15 из них оценивается как критическое.