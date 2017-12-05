В Калифорнии десятки тысяч жителей спасаются от лесных пожаров

Новости США. Десятки тысяч жителей Калифорнии спасаются бегством от масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Десятки тысяч жителей Калифорнии спасаются бегством от масштабных лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полыхают свыше 100 квадратных километров земли.
Пламя обратило в пепел уже полторы сотни строений и распространяется с огромной скоростью.
Специалисты не могут справиться со стихией.
Задействовать воздушную технику не позволяет сильный ветер. Поступают сообщения о пострадавших и погибших.
Кроме того, огонь добрался до линий электропередачи. В результате сотни тысяч потребителей остались без света.