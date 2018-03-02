В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали. Сейчас они находятся в больнице. Предположительно, бомба была заложена в автомобиле иностранных войск.
Жители района, где прогремел взрыв, сообщают о значительных разрушениях близлежащих домов. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за атаку.