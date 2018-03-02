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В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы

02 марта 2018 13:32
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы-1

По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали. Сейчас они находятся в больнице. Предположительно, бомба была заложена в автомобиле иностранных войск.

В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы-3

Жители района, где прогремел взрыв, сообщают о значительных разрушениях близлежащих домов. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за атаку.

В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы-5

В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы-7

В Кабуле прогремел взрыв: есть жертвы-9

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

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