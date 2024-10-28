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В Израиле заявили об уничтожении стратегического оборонного потенциала Ирана

28 октября 2024 11:24
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Израильские ВВС 26 октября провели атаку на иранские военные объекты, уничтожив весь потенциал стратегических сил и средств обороны страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

По сообщению израильского радио, были разрушены все батареи зенитных ракет дальнего действия, включая российские системы С-300 и иранские передовые модели, а также радары дальнего радиолокационного обнаружения.

Большой урон был зафиксирован в Тегеране и на западе Ирана. Иран потерял свои стратегические ракеты класса «земля-воздух» на следующие два-три года. Однако имеющийся арсенал дальнобойных баллистических ракет не пострадал.

# Международная политика

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