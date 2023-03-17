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В Израиле протесты против судебной реформы переросли в стычки с полицией

17 марта 2023 09:42
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Новости Израиля. В Израиле целые сутки не утихали протесты против судебной реформы. Масштабная демонстрация завершилась столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая многочисленная акция прошла в Тель-Авиве. Протестующие перекрыли дороги города и устроили беспорядки на улицах.

В Израиле протесты против судебной реформы переросли в стычки с полицией-1

Накануне премьер-министр и инициатор судебной реформы Биньямин Нетаньяху отверг компромисс, предложенный президентом Израиля. Напомним, Нетаньяху продвигает судебную реформу, которая, по мнению и активистов, и международного экспертного сообщества ставит под вопрос демократические ценности страны. Митингующие убеждены, что эти нововведения позволят главе правительства уйти от правосудия. Сейчас в его отношении ведется судебное разбирательство. Это и стало поводом для массовых и регулярных шествий в стране.

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# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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