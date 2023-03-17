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Немецкие супермаркеты не могут договориться с поставщиками – полки магазинов пустеют

17 марта 2023 08:24
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Новости Германии. Полки продуктовых магазинов Германии пустеют. По мнению специалистов, проблема в поставщиках, которые не могут договориться с супермаркетами о цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие супермаркеты не могут договориться с поставщиками – полки магазинов пустеют-1

Ведь расходы и производителей, и самих магазинов растут. В результате продукты в ФРГ дорожают даже быстрее, чем электроэнергия. В феврале цены на продовольствие выросли в среднем на 22 % по сравнению с 2022 годом. И покупатели все чаще ищут товары со скидками. Напомним, годовая инфляция в Германии приближается к 9 %.

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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