Прямой эфир

Лукашенко поздравил ирландцев с Днём Святого Патрика

17 марта 2023 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирландии. День Святого Патрика отмечают в Ирландии. Жителей и гостей страны ждут праздничные мероприятия, традиционные шествия и парады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил ирландцев с Днём Святого Патрика-1

Участие в них примут до полумиллиона человек. И это только в Ирландии. С национальным праздником народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что рассудительность и миролюбивость ирландского народа в конечном итоге предостерегут его от внешних конфронтационных авантюр и будут способствовать содержательному и взаимовыгодному диалогу между Беларусью и Ирландией.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Немецкие супермаркеты не могут договориться с поставщиками – полки магазинов пустеют
17 марта 2023 08:24

Немецкие супермаркеты не могут договориться с поставщиками – полки магазинов пустеют

Вконец оборзели: Медведев призвал больше не церемониться с США после инцидента с упавшим дроном
17 марта 2023 07:35

Вконец оборзели: Медведев призвал больше не церемониться с США после инцидента с упавшим дроном

Во Франции задержали как минимум 217 участников протестов против пенсионной реформы
17 марта 2023 07:22

Во Франции задержали как минимум 217 участников протестов против пенсионной реформы