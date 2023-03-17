Лукашенко поздравил ирландцев с Днём Святого Патрика

Новости Ирландии. День Святого Патрика отмечают в Ирландии. Жителей и гостей страны ждут праздничные мероприятия, традиционные шествия и парады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в них примут до полумиллиона человек. И это только в Ирландии. С национальным праздником народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что рассудительность и миролюбивость ирландского народа в конечном итоге предостерегут его от внешних конфронтационных авантюр и будут способствовать содержательному и взаимовыгодному диалогу между Беларусью и Ирландией.