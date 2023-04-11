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В Израиле прошли антиправительственные выступления

11 апреля 2023 08:45
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Новости Израиля. По Израилю прокатилась волна антиправительственных протестов. И на этот раз их спровоцировал сам премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле прошли антиправительственные выступления-1

В своем выступлении по телевидению он заявил о возникшем кризисе в сфере национальной безопасности. В этом он обвинил оппозицию и демонстрантов, которые выступают против судебной реформы. Сразу после речи Нетаньяху на улицы городов вышли тысячи людей, требуя его отставки. В Тель-Авиве сотни человек в знак протеста перекрыли несколько улиц. Для наведения порядка пришлось задействовать полицию. Сообщается о задержаниях. Стоит отметить, что рейтинг премьера сейчас стремительно катится вниз. Опрос, проведенный одним из телеканалов, показал, что его партия «Ликуд» потеряла бы более трети своих мест, если бы выборы проходили сейчас.

# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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