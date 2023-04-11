В Израиле прошли антиправительственные выступления

В своем выступлении по телевидению он заявил о возникшем кризисе в сфере национальной безопасности. В этом он обвинил оппозицию и демонстрантов, которые выступают против судебной реформы. Сразу после речи Нетаньяху на улицы городов вышли тысячи людей, требуя его отставки. В Тель-Авиве сотни человек в знак протеста перекрыли несколько улиц. Для наведения порядка пришлось задействовать полицию. Сообщается о задержаниях. Стоит отметить, что рейтинг премьера сейчас стремительно катится вниз. Опрос, проведенный одним из телеканалов, показал, что его партия «Ликуд» потеряла бы более трети своих мест, если бы выборы проходили сейчас.