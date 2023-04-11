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На территорию аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотник

11 апреля 2023 07:12
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Неизвестный дрон рухнул на территорию аэропорта в Белгороде, пострадавших нет.

По сообщению экстренных служб, чрезвычайное происшествие случилось во второй половине дня в понедельник, 10 апреля, пишет РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения упал на территорию аэропорта, повредив ограждение. В результате ЧП никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняют оперативные службы.

Аэропорт Белгорода остановил работу с 24 февраля прошлого года по причине ограничения полетов на юге и центральной части Российской Федерации.

# ЧП

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