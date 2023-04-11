На территорию аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотник

Неизвестный дрон рухнул на территорию аэропорта в Белгороде, пострадавших нет.

По сообщению экстренных служб, чрезвычайное происшествие случилось во второй половине дня в понедельник, 10 апреля, пишет РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения упал на территорию аэропорта, повредив ограждение. В результате ЧП никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняют оперативные службы.

Аэропорт Белгорода остановил работу с 24 февраля прошлого года по причине ограничения полетов на юге и центральной части Российской Федерации.