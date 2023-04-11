На Камчатке пепел от вулкана разлетелся на 20 километров

Новости России. Повышенная штормовая готовность объявлена на Камчатке и Курильских островах. Всю минувшую ночь там продолжался пеплопад – сильнейший за 60 лет после извержения вулкана Шивелуч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Повышенная штормовая готовность объявлена на Камчатке и Курильских островах. Всю минувшую ночь там продолжался пеплопад – сильнейший за 60 лет после извержения вулкана Шивелуч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пепел поднялся на 20 километров, его облако накрыло несколько поселков. Объявлен наивысший уровень авиаопасности. Пользователи социальных сетей публикуют апокалиптические кадры с последствиями извержения.
Перекрыты дороги, школы и детские сады сегодня закрыты, отменяются автобусные рейсы между поселками, жителям выдают маски. На данный момент выпало более 8 сантиметров пепла, шлейф его облака движется на Запад.