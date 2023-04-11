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На Камчатке пепел от вулкана разлетелся на 20 километров

11 апреля 2023 07:39
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Новости России. Повышенная штормовая готовность объявлена на Камчатке и Курильских островах. Всю минувшую ночь там продолжался пеплопад – сильнейший за 60 лет после извержения вулкана Шивелуч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Камчатке пепел от вулкана разлетелся на 20 километров-1

Пепел поднялся на 20 километров, его облако накрыло несколько поселков. Объявлен наивысший уровень авиаопасности. Пользователи социальных сетей публикуют апокалиптические кадры с последствиями извержения.

На Камчатке пепел от вулкана разлетелся на 20 километров-4

Перекрыты дороги, школы и детские сады сегодня закрыты, отменяются автобусные рейсы между поселками, жителям выдают маски. На данный момент выпало более 8 сантиметров пепла, шлейф его облака движется на Запад.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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