Новости Италии. Рождаемость в Италии сократилась до минимума, при этом смертность по-прежнему высока. По данным СМИ, количество новорожденных – минимальное за последние 150 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прирост населения Италия фиксировала лишь в 2008-м. А с тех пор число детей сократилось на 184 тысячи. Тогда эта тенденция была частично компенсирована иммиграцией, однако и желающих переехать в Италию с тех пор стало меньше. В прошлом году иностранцы составляли не более 9 % населения страны.