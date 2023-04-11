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Рождаемость в Италии сократилась до минимума

11 апреля 2023 07:07
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Новости Италии. Рождаемость в Италии сократилась до минимума, при этом смертность по-прежнему высока. По данным СМИ, количество новорожденных – минимальное за последние 150 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождаемость в Италии сократилась до минимума-1

Прирост населения Италия фиксировала лишь в 2008-м. А с тех пор число детей сократилось на 184 тысячи. Тогда эта тенденция была частично компенсирована иммиграцией, однако и желающих переехать в Италию с тех пор стало меньше. В прошлом году иностранцы составляли не более 9 % населения страны.

# Международная политика # Фотофакт

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