В Италии началась 24-часовая забастовка транспортников: в стране остановлено внутригородское и междугороднее сообщение

Новости Италии. 24-часовая забастовка транспортников началась в Италии. Страна погрузилась в подлинный хаос —

парализовано внутригородское и междугороднее сообщение большая часть самолетов в аэропортах осталась на земле.

Не работают также школы.

Акция протеста призвана заставить правительство отказаться от реформы трудового законодательства.

Нововведения предполагают, что с процедур увольнения будут сняты всякие профсоюзные ограничения.

Станет массовым явлением временный наём – при этом никаких социальных обязательств работодатель брать на себя не будет. Правительство указывает, что всему причиной кризис, который ото всех требует затягивать пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.