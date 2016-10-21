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В Италии началась 24-часовая забастовка транспортников: в стране остановлено внутригородское и междугороднее сообщение

21 октября 2016 10:06
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Новости Италии. 24-часовая забастовка транспортников началась в Италии. Страна погрузилась в подлинный хаос —

парализовано внутригородское и междугороднее сообщение большая часть самолетов в аэропортах осталась на земле.

Не работают также школы.

Акция протеста призвана заставить правительство отказаться от реформы трудового законодательства.

Нововведения предполагают, что с процедур увольнения будут сняты всякие профсоюзные ограничения.

Станет массовым явлением временный наём – при этом никаких социальных обязательств работодатель брать на себя не будет. Правительство указывает, что всему причиной кризис, который ото всех требует затягивать пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка

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