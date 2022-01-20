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В Испании молодым людям будут выплачивать 250 евро, чтобы они сняли жильё и съехали от родителей

20 января 2022 11:43
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Новости Испании. Власти Испании пошли на необычный социальный эксперимент. Там молодым людям будут выплачивать 250 евро, чтобы они могли съехать от родителей и снять жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании молодым людям будут выплачивать 250 евро, чтобы они сняли жильё и съехали от родителей-1

Воспользоваться этим шансом и получить субсидию смогут испанцы, которые моложе 35 лет и зарабатывают меньше 24 тысяч евро в год. Помощь эта не бесконечна и будет оказываться лишь в течение двух лет. Стоит отметить, что люди в Испании съезжают от родителей в среднем в возрасте около 30 лет, что на четыре года позже, чем обычно в Евросоюзе.

# Социальная помощь # Фотофакт

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