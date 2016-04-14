В Испании арестовали предполагаемого поставщика оружия для организаторов теракта в Париже в январе 2015

Новости Испании. В Испании арестован предполагаемый поставщик оружия для организаторов теракта в Париже в январе 2015 года. Это гражданин Франции. Его имя в интересах следствия пока не разглашается. Сам мужчина отрицает факт поставок оружия экстремистам и заявляет, что хочет экстрадиции во Францию. Представители Верховного суда Испании заявили, что, скорее всего, так и будет.

В начале прошлого года атаке экстремистов подверглась кошерная лавка, а за день до этого жертвой террориста стал полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.