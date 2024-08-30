В Индонезии водители такси вышли на протесты – они не согласны с оплатой труда

Более тысячи водителей такси протестуют в Индонезии. Они не согласны с оплатой труда, которую считают очень низкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты требуют защитить их от финансовой несправедливости. Водители хотят сами договариваться с пассажирами о цене и самостоятельно формировать тарифы. Нынешние их не устраивают. Один из протестующих рассказал, что работал по 10 часов в день, но в сутки получал не больше 10 долларов.