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В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

11 марта 2023 14:55
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Новости Индонезии. В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до 7 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи-1

Власти призвали местных жителей не выходить из дома. Извержению присвоен третий уровень опасности из четырех. Потоки лавы растеклись на полтора километра. Данных о пострадавших пока нет. На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи считается одним из самых активных.

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# Извержение вулкана # Новости Индонезии # Фотофакт

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