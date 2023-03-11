Новости Индонезии. В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до 7 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти призвали местных жителей не выходить из дома. Извержению присвоен третий уровень опасности из четырех. Потоки лавы растеклись на полтора километра. Данных о пострадавших пока нет. На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи считается одним из самых активных.