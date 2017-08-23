В индийском Уттар-Прадеш поезд врезался в стоящий на путях самосвал: более 70 человек пострадали

Новости Индии. Железнодорожная авария в Индии: в штате Уттар-Прадеш пассажирский поезд, следовавший в Дели, врезался в стоявший на путях самосвал и сошел с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали более 70 человек. Несколько пассажиров в критическом состоянии.

Предыдущая железнодорожная катастрофа в этом же северном индийском штате случилась всего несколько дней назад. Из-за ремонтных работ на путях, которые не были обозначены необходимыми знаками, с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. Погибли не менее 20 человек.