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В индийском Уттар-Прадеш поезд врезался в стоящий на путях самосвал: более 70 человек пострадали

23 августа 2017 08:06
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Новости Индии. Железнодорожная авария в Индии: в штате Уттар-Прадеш пассажирский поезд, следовавший в Дели, врезался в стоявший на путях самосвал и сошел с рельсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали более 70 человек. Несколько пассажиров в критическом состоянии.

Предыдущая железнодорожная катастрофа в этом же северном индийском штате случилась всего несколько дней назад. Из-за ремонтных работ на путях, которые не были обозначены необходимыми знаками, с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. Погибли не менее 20 человек.

В индийском Уттар-Прадеш поезд врезался в стоящий на путях самосвал: более 70 человек пострадали-1

# Фотофакт # Аварии в Индии

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