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Партия АдГ в случае победы потребует от Киева компенсацию за помощь ВСУ – Вайдель

27 января 2026 13:22
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Партия АдГ в случае победы потребует от Киева компенсацию за помощь ВСУ – Вайдель-0

Алиса Вайдель, лидер партии «Альтернатива для Германии», сообщила, что в случае победы ее партия потребует от Украины вернуть 70 миллиардов евро, инвестированных Берлином в вооружение, а также компенсации за ущерб, нанесенный газопроводу «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

Она подвергла критике идею размещения немецких солдат в Украине и использование танков против РФ, напомнив об историческом контексте.

В Москве считают поставки вооружений препятствием для урегулирования конфликта и предупредили, что такие поставки будут расцениваться как законные цели. Кремль отмечает, что военная помощь Украине со стороны Запада осложняет переговоры и усугубляет ситуацию.

Фото: pixabay

# Международная политика

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