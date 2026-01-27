Алиса Вайдель, лидер партии «Альтернатива для Германии», сообщила, что в случае победы ее партия потребует от Украины вернуть 70 миллиардов евро, инвестированных Берлином в вооружение, а также компенсации за ущерб, нанесенный газопроводу «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

Она подвергла критике идею размещения немецких солдат в Украине и использование танков против РФ, напомнив об историческом контексте.

В Москве считают поставки вооружений препятствием для урегулирования конфликта и предупредили, что такие поставки будут расцениваться как законные цели. Кремль отмечает, что военная помощь Украине со стороны Запада осложняет переговоры и усугубляет ситуацию.

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