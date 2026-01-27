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Бывший тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет

27 января 2026 13:46
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Бывший тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет-0

В возрасте 85 лет 27 января 2026 года скончался Борис Игнатьев, российский футбольный тренер, возглавшвий сборную РФ в 1996-1998 годах. Об этом пишет ТАСС.

Родился в Москве в 1940 году, играл в качестве полузащитника за столичное «Динамо», «Волгу», «Зенит» и ряд других клубов, завершив карьеру в 1972 году.

С 1976 по 1989 год он возглавлял молодежную сборную СССР, которая выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже тренировал команды в Ираке, Саудовской Аравии, Китае и России.

В качестве главного тренера сборной России провел 20 матчей, но команде не удалось квалифицироваться на чемпионат мира 1998 года. Также работал в «Торпедо», «Сатурне», «Динамо» и других клубах, а в середине 2000-х занимал должность спортивного директора. 

Он является заслуженным тренером РСФСР, награжден орденом Дружбы.

Фото: pixabay

# Футбол # Некролог

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