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В Иерусалиме ждут схождения Благодатного огня

04 мая 2024 08:16
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Миллионы верующих христиан во всем мире ждут сегодня, 4 мая, особенного события – схождение Благодатного огня. Тысячи паломников собираются в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, чтобы увидеть это чудо своими глазами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме ждут схождения Благодатного огня-1

Считается, что если Благодатный огонь не сойдет в канун Пасхи, это будет предвестником приближающегося конца света и Судного дня. Сегодняшняя церемония начнется в 13 часов по минскому времени. В Иерусалиме и вокруг храма власти Израиля ввели повышенные меры безопасности. Схождение всегда начинается от каменной плиты, на которую когда-то было уложено тело Христа. От нее исходит голубоватый свет, который затем поднимается вверх, образуя огненный столп. От него зажигаются две свечи, а уже от них – тысячи других. Затем его развозят в разные уголки мира, в том числе в Беларусь. Частицу благодатного огня доставят в Минск самолетом из Москвы утром 5 мая.

# Религия

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