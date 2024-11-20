Экономический кризис и стагнация производства вынуждают граждан европейских государств выходить на улицы. В Греции пройдет 24-часовая общенациональная забастовка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день протеста бюджетники пройдут маршем по центру Афин и другим городам страны. Организаторы стачки планируют задействовать бюджетных работников. Манифестанты требуют от греческих властей существенного повышения зарплаты, улучшения условий труда, укрепления общественного здравоохранения, а также решения острой жилищной проблемы.