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В Германии пустили воздушные шары с лицами Шольца и министра финансов

04 июля 2023 07:39
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Новости Германии. Довольно мирно и без участия полиции акция протеста прошла в Берлине. Там перед зданием парламента группа активистов подняла воздушные шары с лицами канцлера Германии и министра финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии пустили воздушные шары с лицами Шольца и министра финансов-1

Таким образом демонстранты проиллюстрировали: вместо того чтобы искать эффективные пути выхода из кризиса, власти занимаются надувательством. По мнению организаторов флешмоба, именно эти люди виноваты в провале бюджетной политики. В 2024 году в Германии планируется сократить расходы на инвестиции. Если это произойдет, то в ближайшие несколько лет промпроизводство в стране может упасть на 30 %, что будет иметь серьезные последствия.

# Акции протеста # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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