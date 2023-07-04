В Германии пустили воздушные шары с лицами Шольца и министра финансов

Новости Германии. Довольно мирно и без участия полиции акция протеста прошла в Берлине. Там перед зданием парламента группа активистов подняла воздушные шары с лицами канцлера Германии и министра финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом демонстранты проиллюстрировали: вместо того чтобы искать эффективные пути выхода из кризиса, власти занимаются надувательством. По мнению организаторов флешмоба, именно эти люди виноваты в провале бюджетной политики. В 2024 году в Германии планируется сократить расходы на инвестиции. Если это произойдет, то в ближайшие несколько лет промпроизводство в стране может упасть на 30 %, что будет иметь серьезные последствия.