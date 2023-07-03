Минобороны Украины расследует факты недостойного поведения военнослужащих

Министерство обороны Украины займется разбирательством в связи с недопустимыми действиями военнослужащих, и виновные будут нести за это ответственность. Об этом заявил первый заместитель министра ведомства Александр Павлюк, сообщает РИА Новости. Он добавил, что с таким отношением нельзя мириться, каждый конкретный случай будет подробно расследован, а виновные понесут наказание в рамках закона.

Ранее в июне сообщалось о случае, когда львовский командир избил солдата, как утверждается, в знак профилактики. В апреле похожий случай был зафиксирован в Ивано-Франковской области, где офицер избил солдата-срочника. В марте в Житомирской области также имел место случай нанесения побоев украинским офицером рядовому солдату в состоянии алкогольного опьянения.