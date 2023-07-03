Прямой эфир

Минобороны Украины расследует факты недостойного поведения военнослужащих

03 июля 2023 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство обороны Украины займется разбирательством в связи с недопустимыми действиями военнослужащих, и виновные будут нести за это ответственность. Об этом заявил первый заместитель министра ведомства Александр Павлюк, сообщает РИА Новости. Он добавил, что с таким отношением нельзя мириться, каждый конкретный случай будет подробно расследован, а виновные понесут наказание в рамках закона. 

Ранее в июне сообщалось о случае, когда львовский командир избил солдата, как утверждается, в знак профилактики. В апреле похожий случай был зафиксирован в Ивано-Франковской области, где офицер избил солдата-срочника. В марте в Житомирской области также имел место случай нанесения побоев украинским офицером рядовому солдату в состоянии алкогольного опьянения.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине будут судить бывшего руководителя СБУ в Крыму Кулинича за госизмену
03 июля 2023 09:29

В Украине будут судить бывшего руководителя СБУ в Крыму Кулинича за госизмену

Milliyet: сжигание Корана и реакция Эрдогана поставили под вопрос членство Швеции в НАТО
03 июля 2023 09:11

Milliyet: сжигание Корана и реакция Эрдогана поставили под вопрос членство Швеции в НАТО

Spiegel: Германия и Польша скандалят из-за немецких танков Leopard, переданных Украине
03 июля 2023 08:54

Spiegel: Германия и Польша скандалят из-за немецких танков Leopard, переданных Украине