NHK: В Японии прогремел взрыв в центре Токио, есть пострадавшие

В понедельник произошел взрыв в центральной части Токио, со ссылкой на телеканал NHK передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Минато, недалеко от железнодорожной станции Симбаси. Взрыв прогремел в здании, где находятся несколько кафе и ресторанов. Социальные сети распространили видеокадры с места происшествия, где видно возгорание. Пожарные расчеты уже на месте и пытаются потушить огонь.

Свидетели утверждают, что перед взрывом в здании был запах газа. По последним данным, пострадали четыре человека, и спасатели сообщают, что их состояние стабильное. Местных жителей просят не подходить к месту происшествия из-за опасности.