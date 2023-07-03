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NHK: В Японии прогремел взрыв в центре Токио, есть пострадавшие

03 июля 2023 10:18
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В понедельник произошел взрыв в центральной части Токио, со ссылкой на телеканал NHK передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Минато, недалеко от железнодорожной станции Симбаси. Взрыв прогремел в здании, где находятся несколько кафе и ресторанов. Социальные сети распространили видеокадры с места происшествия, где видно возгорание. Пожарные расчеты уже на месте и пытаются потушить огонь. 

Свидетели утверждают, что перед взрывом в здании был запах газа. По последним данным, пострадали четыре человека, и спасатели сообщают, что их состояние стабильное. Местных жителей просят не подходить к месту происшествия из-за опасности.

# Международная политика

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