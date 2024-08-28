В Германии произошло второе за неделю нападение с ножом на прохожих

В Германии произошло второе нападение с ножом за неделю. В городе Мерс на западе страны молодой мужчина, выкрикивая угрозы, набросился на прохожих и впоследствии был застрелен полицейскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным сведениям, нападавший попытался атаковать и прибывших на место по вызову правоохранителей. Они в ответ задействовали огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение. В результате происшествия никто из горожан не погиб. Полиция уже начала расследование. Другой информации пока не предоставляется, полная картина остается до конца неизвестной. Но случай вызвал дебаты среди немцев о запрете на ношение холодного оружия и своевременной депортации беженцев.