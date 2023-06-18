В Германии люди вышли на протесты из-за крупнейших учений в истории НАТО

Новости Германии. «Нам нужен мир, а не оружие». В Германии протестуют против крупнейших учений в истории НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек вышли на улицы Бранденбурга с обвинениями в адрес властей. По мнению демонстрантов, происходящее на полигонах провоцирует новые конфликты и усугубляет старые, а план НАТО по увеличению военного бюджета каждой страны-участницы не что иное, как гонка вооружений.